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Жидкая гидроизоляция в Челябинске

Haveg – компания, специализирующаяся на производстве жидкой гидроизоляции в Челябинске. Наша фирма также занимается оптовыми и розничными продажами товаров данной сферы.

ПБК «Haveg» – однокомпонентная полимерно-битумная композиция, представленная в виде мастики холодного нанесения, поставляется в жидком виде. После нанесения на поверхность материал образует однородную цельную мембрану, которая надежно защищает основание от проникновения влаги и воздействия окружающей среды. При этом, структура вещества не препятствует циркуляции воздуха.

Преимущества жидкой резины «Haveg»:

  • высокая адгезивность к различным типам поверхностей;
  • большая эластичность полимерной мембраны;
  • долговечность - 30 лет без снижения характеристик;
  • абсолютная атмосферостойкость;
  • водонепроницаемость;
  • большой диапазон рабочих температур. 

Haveg – не только жидкая резина. В нашем интернет-магазине вы можете купить фирменный товар от известных брендов. Мы получаем прямые поставки непосредственно с заводов производителей. Это исключает всякую возможность продажи фальсифицированной продукции и положительно сказывается на стоимости.

В нашем каталоге вы найдете все необходимое для проведения гидроизоляционных и малярных работ: расходные материалы.

Изучите товар на нашем сайте, и мы гарантируем, что вы обязательно найдете что-нибудь интересное.

Сотрудничество с компанией Haveg – это гарантия результата! Хотите сделать заказ или уточнить информацию? Операторы сайта работают для вас! Звоните по телефону +7 (351) 225-71-51 или заказывайте звонок в удобное время.

Стеклоткань

100 р.

Стеклоткань
Жидкая резина для кровли

3 900 р.

(4)

Жидкая резина для кровли
Жидкая резина для крыши

3 900 р.

(4)

Жидкая резина для крыши
Малярная кисть

200 р.

Малярная кисть
Макловица

500 р.

Макловица
Спецодежда. Костюм мужской

1 550 р.

Спецодежда. Костюм мужской
Жидкая гидроизоляция крыши

3 900 р.

(4)

Жидкая гидроизоляция крыши
Жидкая резина для бетона

3 900 р.

Жидкая резина для бетона
Жидкая кровля

3 900 р.

(2)

Жидкая кровля
Валик из полиакрила

350 р.

Валик из полиакрила
Гидроизол ПБК

3 900 р.

(7)

Гидроизол ПБК
Жидкая резина для фундамента

3 900 р.

(1)

Жидкая резина для фундамента
Жидкий гидроизол

3 900 р.

(1)

Жидкий гидроизол
Жидкая резина для гаража

3 900 р.

(1)

Жидкая резина для гаража
Перчатки

50 р.

Перчатки
Ролик сменный

250 р.

Ролик сменный
Жидкая резина для подвала

3 900 р.

Жидкая резина для подвала
Жидкая резина для дерева

3 900 р.

Жидкая резина для дерева
Битумная мастика

3 900 р.

(5)

Битумная мастика
Жидкая резина для пола

3 900 р.

Жидкая резина для пола
Кровельная мастика

3 900 р.

Кровельная мастика