Жидкая гидроизоляция в Челябинске

Haveg – компания, специализирующаяся на производстве жидкой гидроизоляции в Челябинске. Наша фирма также занимается оптовыми и розничными продажами товаров данной сферы.

ПБК «Haveg» – однокомпонентная полимерно-битумная композиция, представленная в виде мастики холодного нанесения, поставляется в жидком виде. После нанесения на поверхность материал образует однородную цельную мембрану, которая надежно защищает основание от проникновения влаги и воздействия окружающей среды. При этом, структура вещества не препятствует циркуляции воздуха.

Преимущества жидкой резины «Haveg»:

высокая адгезивность к различным типам поверхностей;

большая эластичность полимерной мембраны;

долговечность - 30 лет без снижения характеристик;

абсолютная атмосферостойкость;

водонепроницаемость;

большой диапазон рабочих температур.

Haveg – не только жидкая резина. В нашем интернет-магазине вы можете купить фирменный товар от известных брендов. Мы получаем прямые поставки непосредственно с заводов производителей. Это исключает всякую возможность продажи фальсифицированной продукции и положительно сказывается на стоимости.

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